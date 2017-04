Incidente a Grottaferrata: scontro scooter-suv, morto 55enne

Tragedia a Grottaferrata dove, a causa di un incidente stradale, è morto Carlo Santarelli di 55 anni. L'uomo, in sella al suo scooter, stava viaggiando su via XXIV Maggio una strada a senso unico percorsa da chi abita in zona, oppure da chi necessita di una scorciatoia per attraversare il tratto tra Rocca Priora e appunto Grottaferrata.

Intorno alle 19:30, Santarelli si è scontrato con un un suv Land Rover guidato da un 87enne che stava svoltando proprio per rientrare in casa. Un impatto violento. L'urto ha scaraventato sull'asfalto lo scooterista, mentre l'anziano ha allertato i sanitari e i Carabinieri.

Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Frascati, per i rilievi del caso, e il personale medico. Disperati i tentativi per salvare l'uomo, ma Carlo Santarelli è morto subito dopo il trasporto all'ospedale di Frascati. Troppo gravi le ferite riportate.

L'anziano alla guida del suv, risultato negativo ai test di droga e alcol, rischia l'incriminazione per omicidio, some da prassi secondo la nuova norma vigente. Sia lo scooter che il Land Rover sono stati posti sotto sequestro. La Magistratura ha aperto una indagine e disposto l'autopsia sul corpo di Santatelli.