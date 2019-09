Incidente a Capranica Prenestina, moto sbanda e finisce contro il guard rail: 38enne morto sul colpo

Ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guard rail. Per l'uomo non c'è stato niente da fare. Romano, operaio, 38 anni, guidava nel primo pomeriggio la sua due ruote sulla strada provinciale 58A, nel territorio del piccolo comune di Capranica Prenestina in provincia di Roma. Quando al km 11, all'improvviso e senza il coinvolgimento di altri veicoli, si è schiantato sulla barriera di sicurezza installata a protezione della strada. E' morto sul colpo.

Il 118 è intervenuto con l'elisoccorso ma non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Capranica Prenestina e il nucleo radiomobile della compagnia di Palestrina. L'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro della salma, trasferita al policlinico Tor Vergata per l'autopsia. L'esame servirà a chiarire se a determinare la perdita di controllo della moto possa essere stato un malore.