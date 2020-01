Incidenti la notte di Capodanno: tre feriti, donna investita davanti al Palazzetto dello Sport

Capodanno in ospedale per tre persone coinvolte in altrettanti incidenti stradali la Notte di San Silvestro. Ad aprire l'amaro bollettino una donna di 50 anni, investita sulle strisce pedonali all'Eur poco prima di arrivare al Palazzetto dello Sport (ex Palalottomatica) dove era in programma uno spettacolo con Enrico Brignano. Il sinistro intorno alle 19:30 in via Cristoforo Colombo.

In particolare la donna è stata colpita da una Lancia Ypsilon, con il conducente della vettura che si è poi fermato a prestare i primi soccorsi. Intervenuti sul posto gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale la 50enne è stata affidata alle cure dell'ambulanza del 118 che l'ha trasportata all'ospedale Sant'Eugenio in codice giallo.

Poco più tardi, sempre i vigili urbani, del Gruppo Appio, sono intervenuti in piazza Zama dove un uomo di 74 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo dell'auto che stava guidando. Per cause in via di accertamento l'automobilista ha impattato con la sua Smart contro due auto in sosta (una Citroen ed una Opel Meriva). Ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni Addolorata.

Infine, sempre la notte di San Silvestro, in via Due Ponti a Roma nord, una Citroen C3 condotta da uomo dello Sri Lanka di 57 anni, è finita contro un palo dell'Acea. Ferito l'automobilista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.