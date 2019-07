Camioncino Ama investe lo stand dei Ragazzi del Cinema America

Un mezzo per la raccolta dei rifiuti contro uno stand. E' l'immagine di un atipico incidente accaduto alle 8:00 di lunedì 15 luglio a piazza San Cosimato a Trastevere dove il conducente di un camioncino per la raccolta dei rifiuti dell'Ama ha perso il controllo del veicolo che stava conducendo colpendo due panchine ed uno dei gazebo dell'arena del cinema organizzata dai Ragazzi del Cinema America nella piazza del Rione del Centro Storico della Capitale.

Sul posto per rilevare l'accaduto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale. Da accertare le cause che hanno portato il conducente dello 'squaletto' a perdere il controllo dello stesso. L'uomo è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.

A pubblicare le foto gli stessi Ragazzi del Cinema America: "Oggi un camioncino dell'AMA si è schiantato sui nostri stand a San Cosimato... Ci avete scritto in molti preoccupati: stiamo tutti bene, anche i ragazzi che stavano presidiando l'arena e l'autista. Proiezioni confermate, supereremo anche questa".