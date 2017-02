Camion Ama perde il controllo e abbatte un albero: interrotta linea tram 8

Brutto incidente con un mezzo Ama coinvolto alle 3:15 del mattino di oggi 28 febbraio. E' successo in via Circonvallaizone Gianicolense 308 quando un camion della società che opera nel settore dei servizi ambientali si è schiantato, per cause ancora da precisare,

Sul posto sono intervenuti, con due squadre, i Vigili del Fuoco con l'ausilio dell'autogru. Non risultano feriti ma è stato interrotto il passaggio della linea tranviaria 8 all' altezza di San Giovanni di Dio fino al capolinea Casaletto per le operazioni di rimozione dell'albero.