Incidente all'Esquilino: tram tampona bus, sei feriti

Incidente all'Esquilino dove un tram ha tamponato un bus. E' accaduto intorno alle 7:45 di venerdì 19 luglio in via Emanuele Filiberto. Sei i feriti, tutti lievi, trasportati dalle ambulanze in diversi ospedali della Capitale.

In particolare il tamponamanto è avvenuto per cause ancora in via di accertamento all'altezza di via Statilia. Qui il 3 ha colpito il 51 nella parte posteriore. Sei i feriti, che si trovavano tutti a bordo dell'autobus, cinque refertati in codice verde ed uno in codice giallo.

Sul posto per rilevare l'incidente gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. Interrotta temporeamente la linea 3 in direzione Trastevere con le linee bus 51 e 360 in transito fuori corsia sino al termine dell'intervento dei soccorritori. Le corse sono tornate progressivamente alla normalità dopo circa un'ora (alle 8:45).