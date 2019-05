Incidente sulla Casilina: frontale tra un bus Cotral ed un pullman turistico

Incidente stradale tra due autobus. È accaduto intorno alle 7:20 di stamattina sulla via Casilina, nel Comune di San Cesareo. Ad impattare per cause in via di accertamento un bus Cotral ed un pullman turistico, con i due mezzi venuti a contatto frontalmente poco prima del Centro Commerciale La Noce.

Con i due autobus al momento dello scontro senza passeggeri, ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo pubblico della linea Roma-San Cesareo, ferito al ginocchio. Sul posto per ricostruire l'accaduto sono intervenuti i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Palestrina.