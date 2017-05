Incidente a Villa Borghese: bus N1 contro albero, feriti due passeggeri

Due passeggeri feriti. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte a Villa Borghese. A terminare fuori strada un autobus notturno, l'N1, che ha concluso la sua corsa impattando contro un albero per poi abbattere un palo dell'Acea. Il sinistro intorno alle 2:20 della notte tra domenica e lunedì in via San Paolo del Brasile, direzione viale del Muro Torto, zona Porta Pinciana Ad essere costretti alle cure dell'ospedale due passeggeri, una donna accompagnata in codice verde dal personale sanitario del 118 all'ospedale Santo Spirito, ed un uomo, più grave, accompagnato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Una dinamica tutta da chiarire quella che ha portato all'incidente stradale che ha coinvolto l'N1, sul posto per effettuare i rilievi gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale.