Incidente a San Pietro: bus N11 finisce contro un pilone della fontana

Ha terminato la propria corsa contro una delle fontane poste all'angolo tra via della Conciliazione e largo Giovanni XXIII, a San Pietro. A colpire uno dei piloni che fanno parte di una delle due fontane poste tra la Città del Vaticano e Castel Sant'Angelo un bus Atac della linea notturna N11 coinvolto in un incidente stradale. L'impatto intorno alle 4:00 della notte del 10 maggio quando il conducente del mezzo pubblico che arrivava da piazza Pia ha perso il controllo dell'N11 urtando accidentalmente contro il marciapiede, per poi finire contro uno dei piloni della fontana, la balaustra in metallo a difesa del monumento e la parte della base del monumento.

AUTISTA CONTSO - Lievemente contuso l'autista Atac, trasportato nel vicino ospedale Santo Spirito per accertamenti. Nessun'altro, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto ferito. Resta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale stanno terminando i rilievi gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale. Acquisite le immagini di videosorveglianza di piazza Pia e largo Giovanni XIII. Sul posto anche la Sovrintendenza ai Beni Culturali per valutare le entità dei danni. L'area è stata recintata ed interdetta al passaggio pedonale.

INDAGINE INTERNA DI ATAC - In relazione all'incidente stradale Atac comunica di aver avviato "un'indagine interna per accertare le cause dell’incidente che stanotte, intorno alle 3.20, ha coinvolto un bus in servizio sulla linea notturna N11. L’autobus, per ragioni ancora da accertare, giunto in Piazza Pia ha urtato accidentalmente uno dei piloni che circondano una fontana. Nell'incidente l'autista è rimasto leggermente contuso ed è stato trasportato in ospedale per controlli".