Incidente Fonte Laurentina, bus Atac contro palo della luce: ferito il conducente

Incidente all'alba del 18 febbraio nel quartiere Fonte Laurentina, a Roma, dove un bus Atac della linea bus N74 ha finito la propria corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica.

E' successo in via Marcello Conversi, all'altezza dell'incrocio con viale Leonida Tonelli intorno alle 4:30 del mattino. Secondo quanto apprende RomaToday, sul bus nessun passeggero era presente. Ferito invece il conducente portato in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio.

Non è in gravi condizioni ma sarà sottoposto alle indagine mediche del caso per esclude qualsiasi eventuale malessere avuto.

Sul posto gli agenti del Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, per ricostruire la dinamica del sinistro, il personale del 118 ed i tecnici per risistemare la pubblica illuminazione. Atac aprirà una indagine per capire cosa è accaduto.