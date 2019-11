Bus tampona moto e scappa: patente ritirata e sospensione per conducente Atac

Una conducente Atac, alla guida del bus della linea 029, è scappata dopo aver tamponato un uomo in sella ad una moto ma, una volta raggiunto il capolinea di Saxa Rubra, è stata fermata ed è così finita nei guai: la Polizia Locale le ha ritirato la patente, mentre l'azienda dei trasporti pubblici romani l'ha temporaneamente sospesa.

I fatti sono andati in scena domenica pomeriggio, intorno alle 15:30, in via di Grottarossa. A dare l'allarme proprio il centauro, dolorante. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia locale e il personale medico del 118.

Gli agenti del XV gruppo Cassia per rintracciare il giorno stesso non solo il bus ma anche la conducente di 38 anni hanno ricostruito la dinamica e dopo una veloce indagini si sono recati al capolinea Atac di Saxa Rubra.

Qui è stato trovato il mezzo con danni compatibili a quelli dell'incidente con il motociclista e la conducente che lo aveva portato lì. La 38enne ha raccontato agli uomini agli ordini del dirigente Ugo Esposito di non essersi accorta di nulla e, rifiutatasi di sottoporsi all'alcol test, è stata sanzionata con il massimo provvedimento previsto: patente ritirata.

Nei suoi confronti scatterà una denuncia per "omissione di soccorso (perché c'è un referto medico di 10 giorni di prognosi per il centauro ferito) e rifiuto dell'accertamento dello stato di ebrezza". Atac, appresa la notizia, ha sospeso temporaneamente la conducente, ora indagata.