Auto si scontra con un bus e si dà alla fuga: due passeggeri in gravi condizioni

Tre feriti, due dei quali in codice rosso al Santo Spirito e al Fatebenefratelli; un'auto pirata in fuga e un bus coinvolto. E' il bilancio dell'incidente avvenuto poco dopo le 16.30 su Lungotevere dei Sangallo, all'altezza di via dei Bresciani. Qui un autobus della linea 46 in transito in direzione centro si è scontrato con un'auto. La vettura si è data alla fuga, sfrecciando - secondo le testimonianze raccolte dai vigili - a tutta velocità lungo una strada strettissima del centro.

Tre persone a bordo del bus sono rimaste ferite. Due, un uomo e una donna, sono state trasportate in gravi condizioni in ospedale, rispettaivamente al Santo Spirito e al Fatebenefratelli. Codice verde per un'altra donna trasportata anche lei al nosocomio dell'Isola Tiberina.

In corso le ricerche dell'auto. I vigili sono al lavoro per acquisire tutti gli elementi, comprese le immagini delle telecamere per ricostruire l'accaduto e individuare il pirata della strada.