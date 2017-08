Incidente al Tufello: investe padre e figlio di un anno e mezzo e scappa

I vigili del III gruppo Nomentano sono sulle tracce del pirata della strada che questa mattina ha investito un papà che si trovava con suo figlio di un anno e mezzo. L'incidente è avvenuto su via della Bufalotta, all'altezza di piazza Monte Gennaro, alle 11.20. A travolgere i due una Fiat Panda, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto immediati i soccorsi che hanno trasportato sia l'uomo che il suo bambino al Policlinico Umberto I. Per loro ingresso al pronto soccorso in codice rosso. Non sarebbero però in pericolo di vita.

Immediato l'avvio delle ricerche del pirata della strada. Grazie al numero di targa, preso e riferito ai vigili da alcuni testimoni, è stato possibile risalire al proprietario dell'auto. Si tratterebbe di un anziano, ma è da accertare se alla guida dell'auto vi fosse proprio lui.