Incidente stradale a Caracalla: Bruno Peres si schianta con la sua Lamborghini all'alba

Incidente stradale per Bruno Peres. Il giocatore della Roma si è schiantato con la sua Lamborghini all'alba. E' successo alle 5:20 di oggi 5 febbraio, all'altezza delle Terme di Caracalla. L'impatto è avvenuto all'altezza della Fao. Il terzino brasiliano si stava dirigendo verso il Colosseo quando, per motivi ancora da appurare, ha perso il controllo della sua auto di lusso terminando rovinosamente la sua corsa.

Sul posto il personale medico del 118 e la Polizia Locale di Roma Capitale con il I Gruppo Trevi per i rilievi scientifici e la ricostruzione del sinistro che non ha visto coinvolte altre autovetture. Seriamente danneggiata la Lamborghini. Bruno Peres, nonostante l'impatto, sta bene.

Il giocatore, nel 2016, sempre all'alba, aveva avuto un incidente in zona piazza dei Tribunali. In quell'occasione era alla guida di una Porsche presa a noleggio. Fu sanzionato dai vigili perché non aveva con sé il permesso di guida internazionale ed è stato multato con 48 euro.