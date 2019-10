Incidente sulla Braccianese: si scontrano auto e bici, grave il ciclista

Incidente stradale sulla via Braccianese. E' accaduto intorno alle 7:30 di mercoledì 3 ottobre. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento un'auto ed una bici, ad avere la peggio il ciclista.

In particolare il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 11 della SP493, fra Colle Sabazio ed Osteria Nuova, in direzione della Capitale. Qui sono venuti a contatto una Fiat Panda alla cui guida c'era una donna di 44 anni ed una bici. Ad avere la peggio il ciclista, un uomo di 70 anni.

Rimasto gravemente ferito, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato il ciclista all'ospedale Sant'Andrea in codice rosso. Sul posto per ricostruire la dinamica e svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.