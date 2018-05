Frontale su via Braccianense, 5 feriti: una donna è in gravi condizioni

Si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Bracciano la più grave delle cinque persone rimaste ferite nella serata di ieri in un incidente sulla via Braccianense. Uno schianto frontale che ha visto coinvolte una Nissan Micra e una Skoda Fabia. All'interno di quest'ultima viaggiava la 48enne che ha riportato le conseguenze più gravi.

Al chilometro 10 della via che collega Roma ai comuni del lago di Bracciano sono intervenute diverse ambulanze. La donna, in gravi condizioni, è stata portata all'ospedale di Bracciano dove attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata. Codici gialli per gli altri quattro feriti. Tra loro un bambino di sei anni.

Sul posto per i rilievi la Polizia di Roma Capitale, in particolare una pattuglia del gruppo II Parioli ex Sapienza.