Boccea: scontro tra due auto, una finisce ribaltata. Due feriti

Un'auto ribaltata su un fianco e due persone ferite. Questa la scena che si sono trovati di fronte gli agenti del XIII gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti nella zona di Boccea per un incidente stradale. Erano da poco passate le 13.30 quando all'incrocio tra via Francesco Azzurri e via Temistocle Calisti una Chevrolet Matix e una Opel Agila si sono scontrate. Nel tentativo di evitare l'impatto la Chevrolet è finita ribaltata su un fianco. Due le persone rimaste ferite, una donna e un uomo. Entrambi sono ora ricoverati all'ospedale San Filippo Neri: contusioni per la prima entrata in codice giallo; per l'uomo invece condizioni più serie ma tali da non metterne in pericolo la vita.