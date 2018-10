Bocca della Verità: suv travolge due pedoni, un morto ed un ferito grave

A poco più di 24 ore dal drammatico incidente mortale di via Cavour in cui ha perso la vita il viceprefetto Giorgio De Francesco, Roma piange un altro morto. Un uomo di 72 anni, di nazionalità inglese, è stato investito e ucciso da un Suv in via Santa Maria in Cosmedin a un centinaio di metri dalla Bocca della Verità. La vittima stava attraversando la strada insieme alla figlia quando un suv li ha travolti.

Il 72enne inglese, residente in Italia, è deceduto sul colpo. La donna, 52 anni, soccorsa immediatamente dai sanitari del 118, è stata portata in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Le sue condizioni sarebbero gravi.

L'investimento è avvenuto sulla corsia preferenziale, destinata al transito dei mezzi pubblici e di soccorso. La Jeep, con regolare permesso per percorrerla (a bordo aveva contrassegno per disabili), ha travolto i due pedoni trascinandoli per una ventina di metri: evidenti i segni della frenata del mezzo sull'asfalto sulla corsia dove è avvenuto l'incidente. Il conducente, 57enne, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, avrebbe dichiarato: "Non li ho visti. Me li sono trovati davanti all'improvviso". L'uomo verrà sottosto ai test per accertare l'eventuale assunzione di alcol e droga. I rilievi sono affidati agli agenti del I gruppo "ex Trevi" della polizia locale di Roma Capitale.

Si tratta del quarto pedone morto investito in una settimana. Oltre all'incidente di ieri mattina infatti il tragico bollettino racconta di una 27enne cinese morta per essere stata centrata in pieno su viale Palmiro Togliatti e di un'anziana deceduta dopo essere stata investita fra largo Bompiani e via delle Sette Chiese, a Tor Marancia.

Nella giornata del 3 ottobre, invece, in trenta minuti altri tre investimenti, con due feriti gravi e altre due persone, una mamma e una figlia di 9 mesi, portate in ospedale. Sempre lo stesso giorno, in via Borghesiana, all'altezza dell'incrocio con via Bottura, un uomo ha investito un passante per poi abbandonare l'auto e fuggire a piedi.