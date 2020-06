Incidente a piazzale Flaminio, Bobo Craxi: "Io investito da una poliziotta che guidava contromano"

"Non pubblicherò le foto. Ma voglio comunicare che sono stato investito in pieno centro da una poliziotta che guidava contromano. Diciamo che succede. Saluti dal Santo Spirito". Con questo messaggio, postato su Twitter, Bobo Craxi ha resono noto di essere stato vittima, nella mattinata di martedì, di un incidente stradale e di essere attualmente ricoverato all'ospedale Santo Spirito.

L'incidente si è verificato alle 10:40 in piazzale Flaminio, all'altezza dell'incrocio con via Giovan Battista Vico. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale.

Craxi, secondo la ricostruzione, si trovava in sella al suo Scarabeo quando ci sarebbe stato lo scontro dalla dinamica ancora da appurare. L'ambulanza del 118 lo ha poi trasportato al Santo Spirito in codice giallo. Secondo la versione della Questura di Roma, la poliziotta avrebbe fatto una manovra per raggiungere il Tribunale, dove si stava recando.

