Termini-Centocelle: servizio sospeso causa svio di un treno in stazione

Dalla chiusura della fermata Lucio Sestio di stamattina, causa "danni da maltempo" all'allagamento di stanotte alla stazione Battistini. Weekend nero per i pendolari romani che usufruiscono dei mezzi pubblici alle prese con disagi e limitazioni anche nel corso della mattinata. Dopo l'interruzione per circa un'ora dei tram della linea 8 causa un albero caduto sulla linea aerea e su due auto sulla Gianocolense, è stata poi la volta del trenino Termini-Centocelle, con le corse interrotte per circa mezzz'ora (13:15 / 13:45) a causa dello "svio di un treno alla stazien di Centocelle", con InfoAtac che consigliava l'utilizzo, in alternativa al trasporto su ferro, delle linee bus 50 e 105.