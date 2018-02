Investita da un'auto in retromarcia, bimba di due anni muore in ospedale

Tragedia ad Allumiere, piccolo Comune della provincia romana, dove una bambina di due anni è morta in ospedale dopo essere stata investita da un'auto. I fatti hanno preso corpo intorno alle 18:00 di ieri 1 febbraio, su via Roma, nell'area dei giardini comunali del piccolo centro della Tuscia. Investita da un'automobilista intento a svolgere una manovra di retromarcia, le condizioni della piccola sono apparse da subito gravi. Accompagnata d'urgenza all'ospedale San Paolo di Civitavecchia la bimba è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto i carabinieri della Stazione di Allumiere.