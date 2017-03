Incidente mortale a Batteria Nomentana: perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo

Tragedia nella notte al Nomentano-quartiere Lanciani. Un uomo di 43 anni, di nazionalità peruviana, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto su via della Batteria Nomentana. Poco dopo l'una il 43enne, a bordo del suo scooter Honda Sh, ha sbandato, andando a schiantarsi contro un palo, all'altezza del civico 100.

Un impatto temendo che non ha lasciato scampo al cittadino sudamericano. I soccorsi infatti giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell'incidente per i rilievi sono intervenuti gli agenti del II gruppo Sapienza, coadiuvati dai colleghi del gruppo Parioli.