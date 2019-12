Bambino di 12 anni investito da un'auto e portato in ospedale

Un bambino di 12 anni è stati investito, nel pomeriggio dell'11 dicembre, nel quartiere Africano. L'episodio è avvenuto poco dopo le 17 in viale Somalia, all'altezza del civico 257.

Il 12enne è stato investito da una Renault, condotta da un uomo di 50 anni, per cause ancora da appurare. Il minorenne è stato trasportato in codice giallo al Policlinico Umberto I. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti della Polizia locale Gruppo II Parioli.