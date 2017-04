Bambino investito a Dragona da auto pirata: si ricercano testimoni

La Polizia Locale di Roma Capitale lancia un appello e ricerca testimoni per l'incidente che ha visto coinvolto un bambino di 9 anni investito, il giorno di Pasquetta, in via dei Romagnoli, altezza cavalcavia Zelia Nuttal a Dragona.

L'investitore, presumibilmente a bordo di un veicolo Station Wagon di colore azzurro, dopo l'incidente non si è fermato allontanandosi in direzione Roma.

Chiunque possa fornire informazioni utili in proposito è pregato di contattare il Comando del Gruppo X Mare ai seguenti numeri telefonici: 06.6769 6269 oppure 06 6769 6250.