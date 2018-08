Bimba morta a Nettuno: il padre alla guida con patente revocata e positivo all'alcol test

Aveva un tasso alcolemico superiore al consentito e la patente revocata. Finito fuori strada con l'auto nell'incidente è morta sul colpo la figlia di 8 anni ed è rimasta gravemente ferita l'altra figlia di 6 anni. E' quanto emerge dagli accertamenti svolti dalla Polizia Stradale in seguito al tragico incidente stradale avvenuto stanotte a Nettuno. L'uomo, un 39enne, dopo essere stato trasportato in ospedale si è allontanato dalla struttura per poi essere rintracciato dalla polizia. E' stato denunciato per "omicidio stradale" e si trova piantonato all'ospedale di Anzio.

Bambina di 8 anni muore in un incidente a Nettuno

La tragedia stradale è avvenuta poco dopo la mezzanotte in via dei Frati, strada che collega Nettuno a Velletri. Secondo quanto ricostruito il 39enne avrebbe perso il controllo della Bmw schiantandosi contro un palo. La vettura si è poi ribaltata per circa 80 metri terminando la propria corsa sottosopra. Per una delle due figlie dell'uomo, che avrebbe compiuto 9 anni il prossimo mese di settembre, non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Ferita grave la sorellina di 6 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Padre si allontana dall'ospedale

Trasferito all'ospedale di Anzio anche il padre della piccola vittima, lo stesso si è poi allontanato dalla struttura sanitaria. Il 39enne è stato poi rintracciato nel volgere di breve dagli agenti del Commissariato di polizia di Anzio. Sottoposto ad esami alcolemici e tossicologici è risultato positivo all'alcol test. Nel corso degli accertamenti gli agenti della Polizia Stradale di Albano, coordinati dall'ispettore superiore Claudio Marrese, hanno scoperto che guidava nonostante avesse la patente revocata. Piantonato nel nosocomio del Comune neroniano il 39enne è stato denunciato per "omicidio stradale".