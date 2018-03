Autostrada Roma-Napoli: tre incidenti in poche ore, un morto e cinque feriti

Sabato mattina di sangue sull'autostrada A1 Roma-Napoli dove in poche ore sono avvenuti tre incidenti stradali. Pesante il bilancio che registra un morto e cinque feriti, fra i quali uno grave. Ad aprire l'amaro weekend di Pasqua uno scontro tra un'auto ed un tir, avvenuto intorno alle 5:00 del 31 marzo in carreggiata Sud, nel territorio di Colfelice. Un sinistro nel corso del quale ha perso la vita un 36enne di Afragola, Comune della provincia di Napoli, che si stava recando in Campania per le festività pasquali. Nell'Audi con lui tre persone, trasportate d'urgenza all'ospedale di Cassino dalle ambulanze del 118.

Camion perde il carico sulla Roma-Napoli

Sempre in direzione Napoli, poco dopo, un secondo incidente stradale ha coinvolto un mezzo pesante. In questo caso è stato il camionista di un tir a perdere il controllo del camion con lo stesso che ha terminato la propria corsa ribaltato su un fianco. Leggermente ferito il conducente, il tir ha però perduto in carreggiata il proprio carico di materiale elettrico. Inevitabili le ripercussioni al traffico con code arrivate sino a cinque chilometri.

Auto in una scarpata sull'autostrada A1

A chiudere il cerchio della mattinata di sangue un terzo incidente, avvenuto intorno alle 12:20, in direzione Nord. In questo caso un uomo alla guida della sua Citroen C3, da quanto emerge dalle prime ricostruzioni, al chilometro 595 in direzione nord tra Anagni e Colleferro, sembrerebbe aver perso il controllo del proprio mezzo e dopo aver urtato violentemente contro il new jersey di cemento al centro della carreggiata è andato a finire nella scarpata rimanendo incastrato tra le lamiere.

Eliambulanza sull'autostrada Roma-Napoli

Ai primi soccorritori la situazione è parsa subito molto grave, sul posto, gli uomini della stradale di Frosinone e gli operatori del 118 che hanno chiamato l’eliambulanza che giunta sul posto, dopo qualche minuto ha trasportato l’uomo, in gravi condizioni, al Policlinico Umberto I di Roma.