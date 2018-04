Incidente sulla Roma-Napoli: autoarticolato si ribalta e perde carico, code chilometriche

Mattinata d'inferno con code chilometriche sull'autostrada Roma-Napoli dove questa questa mattina si è verificato un incidente stradale. Il sinistro, avvenuto intorno alle 6:30 all'altezza del chilometro 585, direzione Sud, ha riguardato un autoarticolato che si è ribaltato per cause ancora in via di accertamento. Secondo quanto si apprende l'autista del mezzo pesante non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze. Adagiato su un fianco, la motrice del tir ha occupato la corsia di emergenza, mentre il rimorchio parte della corsia di marcia lenta con il traffico deviato temoporaneamente su due sole corsie di marcia.

Incidente autostrada Roma-Napoli

In particolare l'incidente stradale si è verificato sull'A1 tra il Bivio A24 Roma-Teramo e Valmontone. Con parte del carico riversato sulla carreggiata, sul posto per svolgere i rilievi scientifici la polizia stradale, assieme a tutti i mezzi di soccorso. Come informa la stessa Autostrade si sono registrate code sino a 12 chilometri (in aumento). Rimosso l'incidente in mattinata, il traffico è tornato progressivamente alla normalità dopo diverse ore.

Traffico autostrada A1 a Valmontone

Come conseguenza dell'incidente stradale si è formata una coda di 3 km anche sulla Diramazione di Roma Sud, tra San Cesareo e il bivio per l'A1 Milano-Napoli. In alternativa era possibile uscire a San Cesareo sulla Diramazione di Roma Sud e rientrare a Valmontone dopo aver percorso la SS. 6 via Casilina.