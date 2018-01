Incidente Roma-Fiumicino: bisarca in bilico dopo scontro con furgone, traffico in tilt

Un furgone incastrato tra il new jersey ed una bisarca con il rimorchio dell'autoarticolato in bilico su una fiancata. Spettacolare incidente senza feriti sull'autostrada Roma-Fiumicino. E' accaduto poco prima delle 18:00 di oggi 17 gennaio sulla rampa di immissione alla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, in direzione della Capitale. Sul posto la Polizia Stradale ed il personale Anas.

Incidente sull'autostrada Roma-Fiumicino

Tutta da accertare la dinamica che ha determinato la carambola tra il furgone e la bisarca, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della PolStrada intervenuti sull'autostrada. In particolare il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 6+500 dell'A91.

Traffico sull'autostrada Roma-Fiumicino

Pesanti le ripercussioni al traffico in entrata a Roma. Bloccato lo svincolo in uscita dell'A91, traffico rallentato anche in direzione Fiumicino, con code in aumento fra l'allacciamento A12 Roma-Civitavecchia e l'area di servizio Magliana (causa curiosi).