Incidente sulla Roma-Fiumicino: scontro tra un'auto ed un mezzo pesante, un ferito

Incidente stradale sull'autostrada A91 Roma-Fiumicino. E' accaduto la mattina di mercoledì 12 giugno. Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura causando il ferimento di una persona.

Per consentire l'intervento dei soccorritori si sono registrati dei rallentamenti in ingresso nel Comune aeroportuale per il traffico proveniente dal Grande Raccordo Anulare di Roma.

Il personale Anas è intervenuto sull'A91 per ripristinare la transitabilità appena possibile.