Scontro tra un'auto ed una moto, centauro soccorso con l'eliambulanza. E' grave

Grave incidente stradale sulla Roma-Civitavecchia. E' accaduto intorno alle 9:45 di mercoledì 8 agosto all'altezza dell'uscita Civitavecchia Nord dell'autostrada A12. Ad impattare violentemente un'auto ed una moto. Il conducente del mezzo a due ruote, un 26enne italiano, è stato trasportato in elicottero a Roma in gravissime condizioni, dopo essere stato sbalzato a circa 30 metri dall'impatto.

Incidente sull'autostrada Roma-Civitavecchia

Ferita anche la conducente dell'auto, una 50enne, trasportata dall'ambulanza all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Sul posto i vigili del fuoco del Comune portuale, due ambulanze del 118, l'automedica e la polizia stradale al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. I pompieri hanno collaborato al soccorso e messo in sicurezza la moto e l’autovettura che perdeva benzina.