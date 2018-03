Roma-Civitavecchia: perde controllo dell'auto e si ribalta, tre feriti. Fra loro un bambino

Ha perso il controllo della vettura uscendo fuori strada. Oltrepassata la cunetta in cemento l'auto si è ribaltata più volte terminando la propria corsa sulla corsia dell'autostrada. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 12:00 di oggi 31 marzo sull'A12 Roma-Civitavecchia. Tre i feriti, due donne ed un bambino di 10 anni.

Incidente autostrada A12

In particolare i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti all'altezza del chilometro 41 dell'A12 (corsia Sud). Qui una Citroen Picasso è finita fuori strada ribaltandosi più volte su se stessa. All’interno due donne di 45 anni ed un minore di 10, tutti di nazionalità italiana ed apparentemente non in gravi condizioni.

Estratta dalle lamiere dell'auto

L’intervento dei Vigili del fuoco è stato necessario per estrarre una delle due donne incastrata fra i sedili. Il bambino è stato trasportato presso l’ospedale Bambino Gesù di Palidoro, una delle due donne presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia e l’altra donna con elisoccorso Pegaso 21, presso il Policlinico Gemelli. Sul posto anche Polizia Stradale e in ausilio i pompieri di Cerveteri.