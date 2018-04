Incidente sull'A24: scontro tra due auto, un ferito soccorso con l'eliambulanza

Incidente stradale sull'autostrada Teramo-L'Aquila-Roma dove due auto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10:30 di mercoledì 18 aprile in direzione della Capitale, nel tratto di A24 compreso fra gli svincoli Vicovaro Mandela e Castel Madama (chilometro 31). Ferito uno degli automobolisti, per il quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza.

Incidente sull'A24

Secondo quanto si apprende l'incidente è avvenuto all'altezza di uno scambio di carreggiata dove sono in corso dei lavori da parte di Strada dei Parchi. Per consentire i soccorsi e l'atterraggio dell'eliambulanza si sono registrate delle lunghe file con auto in coda sino a tre chilometri. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Stradale.