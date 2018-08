Incidente sull'A12, coinvolti due auto e un pulmino: un ferito grave

Incidente stradale ieri sera intorno alle 18 sull'autostrada A12, all'altezza dello svincolo per Santa Severa. Tre i veicoli rimasti coinvolti: due auto e un pulmino da 9 posti. Su ognuna delle due auto c'erano a bordo due adulti mentre sul mezzo più grande 3 bambini e 4 adulti. Solo una persona è rimasta ferita e trasportata d'urgenza in eliambulanza presso un ospedale romano. Gli altri si trovano in buone condizioni ma sono stati trasportati presso l'ospedale San Paolo a Civitavecchia.

Sul posto per mettere in sicurezza l'area sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia. Secondo una prima ricostruzione si tratta di tamponamento. L'A12 è rimasta chiusa in entrambe i sensi di marcia per alcune ore fra gli svincoli di Civitavecchia Nord e S.Severa/S.Marinella. Sul posto Polizia Stradale; 118 e elisoccorso.