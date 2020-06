Incidente in autostrada: scontro tra camion ed auto, tre feriti. Fra loro un bimbo di 7 anni

Incidente stradale in autostrada. Ad impattare una vettura ed un mezzo pesante, tre i feriti, fra cui un bimbo di 7 anni.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 10:30 di lunedì 1 giugno quando i vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti presso il km 21 dell’A12 (autostrada Roma Civitavecchia) direzione nord in seguito ad uno scontro avvenuto durante una fase di sorpasso fra un camion ed un’auto. Da accertare la dinamica.

Tre le persone rimaste ferite di cui un bimbo di 7 anni. Tutti in codice rosso ma sembra non in gravissime condizioni. La corsia nord è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alla messa in sicurezza della corsia.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza l’area. Sul posto 118 e Polstrada per i rilievi scientifici.