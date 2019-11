Incidente in A1: tir impatta con auto e finisce ribaltato fuoristrada

Incidente stradale nel tratto dell’Autostrada del Sole A1 a sud di Roma. E' accaduto nella prima serata di martedì 19 novembre, all'altezza del casello autostradale di Valmontone. Qui un tir, che procedeva in direzione Napoli, si è scontrato, per cause ancora da chiarire, con alcune auto e si è ribaltato andando a finire la sua corsa sulla collinetta adiacente la carreggiata. Lo scrive FrosinoneToday.

Tanta la paura tra i presenti per le sorti dell’autista che, invece, fortunatamente se l’è cavata con un grande spavento e con qualche contusione. Sul posto i tecnici di autostrade per l’Italia, la polizia stradale ed i Vigili del Fuoco che hanno dovuto lavorare per diverse ore per rimuovere il grosso camion dalla carreggiata.