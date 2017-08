Incidente in A1: scontro tra due auto, code chilometriche in autostrada

Code chilometriche in autostrada A1 dove al fine settimana di esodo da bollino nero si è aggiunto un incidente stradale. A scontarsi due automobili all'altezza del chilometro 586, direzione Sud. Da accertare la dinamica, così come la condizione di salute degli automobilisti coinvolti nel sinistro. Lo scontro tra la diramazione Roma sud e Valmontone. Inevitabile il congestionamento del traffico con code sino a 9 chilometri in aumento. Chiusa temporaneamente una corsia per consentire l'intervento dei soccorritori.