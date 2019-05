Incidente in A1: scontro tra auto, code chilometriche in direzione Sud

Incidente in autostrada. E' accaduto intorno alle 16:00 di venerdì 31 maggio sull'A1 Roma-Napoli in direzione Sud. Ad impattare per cause in via di accertamento due auto. Lo scrive FrosinoneToday.

In particolare il sinistro è avvenuto nel tratto di autostrada A1 compreso fra San Cesareo e Valmontone (km 586 nel territorio di Labico). Inevitabili i risentimenti alla normala circolazione, con code chilometriche in aumento un direzione Sud. Sul posto il personale Anas e tutti i mezzi di soccorso.