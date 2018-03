Incidente in autostrada: scontro tra un'auto ed un tir, un morto e tre feriti

Incidente mortale questa mattina sull'autostrada Roma-Napoli. Un morto e tre feriti lungo la corsia sud dell'A1. E' accaduto intorno alle 5:00 del 31 marzo. A perdere la vita è stato un 36enne di Afragola, Comune della provincia di Napoli. Ferite le altre tre persone che viaggiavano a bordo con lui all'interno di una Audi. La vettura, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un tir. I tre tornavano in Campania per le festività pasquali. Lo scrive Angela Nicoletti su FrosinoneToday.

Incidente mortale autostrada A1

L'incidente è avvenuto nel territorio del Comune di Colfelice, nel tratto compreso tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo. Diverse le ambulanze arrivate in autostrada. I soccorritori hanno poi trasportato le persone rimaste ferite presso l'ospedale di Cassino. Vigili del Fuoco e Polizia Stradale del distaccamento A1 di Cassino hanno lavoratore per ore. Qualche rallentamento alla viabilità ma tutto è rientrato nel giro di qualche ora.