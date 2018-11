Giovane romano muore travolto da un camion sull'A1. La mamma prova a salvarlo: è grave

Tragedia in autostrada, sulla A1 nel tratto fra i caselli di Valdarno e Arezzo, in direzione Roma. Madre e figlio scendono dall'auto: lui, 30 anni, viene travolto da un Tir e muore sul colpo; la donna, 66 anni, è in gravi condizioni in ospedale. Illeso invece il padre. E' successo giovedì 29 novembre.

I due viaggiavano a bordo di una Renault Scenic condotta da un uomo di 69 anni, residente a Roma insieme alla donna, sua moglie, e al figlio che, a causa dell’investimento, è deceduto, nonostante il pronto intervento di personale sanitario che nulla ha potuto fare per salvarlo. I tre tornavano dal Veneto dove il figlio, recatosi il giorno prima per lavoro, aveva accusato un malessere e, perciò, i genitori erano andati lì a riprenderlo.

Durante il viaggio il padre si è dovuto fermare in corsia di emergenza, accendendo le quattro frecce, perché il ragazzo non stava bene. A un certo punto il figlio ha aperto la portiera dell’auto dirigendosi verso la corsia di sorpasso. Era molto buio e la madre, d’istinto, l’ha inseguito per riprenderlo ma è sopraggiunto l’autocarro, con a bordo due persone.

L’impatto è stato inevitabile Il conducente del mezzo e un suo collega di lavoro, che era con lui, sono scesi e insieme ad altre persone che avevano inchiodato i loro veicoli vedendo quella scena, si sono prodigati per aiutare madre e figlio, allertando Polstrada e 118. Inutili i soccorsi per il 30enne, grave invece la madre trasferita poi in elicottero dall’ospedale di Arezzo a quello di Careggi a Firenze in gravi condizioni.

Sul posto sono giunti due equipaggi della Sottosezione di Battifolle e uno della Sezione di Arezzo, nonché il personale della manutenzione della Società Autostrade per l’Italia, che hanno chiuso il tratto dell’A1 tra Arezzo e Incisa, in direzione di Roma, per soccorrere gli investiti.

E’ toccato agli investigatori della Polstrada il compito di ricostruire la dinamica del sinistro, sentendo il 69enne e aiutandolo in quel drammatico momento che stava vivendo. I poliziotti hanno sequestrato la Renault e l’autocarro, il cui conducente è risultano negativo all’etilometro, trasmettendo alla Procura di Arezzo un dettagliato dossier. L’autostrada è stata riaperta a mezzanotte.