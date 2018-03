Incidente in A1: tir si ribalta e perde carico di bombole di gas, autostrada chiusa

Autostrada A1 chiusa in seguito ad un incidente stradale. A determinare la chiusura della Roma-Firenze un tir che è finito ribaltato su un fianco per cause ancora da accertare. L'autocarro, che trasportava bombole di gas, ha perso il carico richiedendo l'interdizione dell'autostrada in direzione della Capitale. Due i feriti, affidati alle cure del personale del 118 ed accompagnati in ospedale.

Incidente autostrada A1

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 4:30 del 19 marzo all'altezza del chilometro 522, carreggiata Sud. Ribaltato su un fianco per rimuovere il tir è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, a lavoro sull'A1 con il supporto di autogru e nucleo Nbcr. Con alcuni detriti finiti anche nella carreggiata in direzione Firenze per consentire le operazioni di soccorso, di pulizia del manto stradale e la rimozione del mezzo pesante è stato necessario chiudere il tratto di Napoli-Milano compreso fra Orte e l'Allacciamento Diramazione Roma Nord.

Autostrada A1 chisa 19 marzo 2018

All'interno del tratto chiuso, il traffico è stato sbloccato code sino a tre chilometri verso Roma. A causa delle uscite obbligatorie si segnalano inoltre 3 chilometri di coda sulla carreggiata Nord, verso Firenze, a partire da Guidonia Montecelio e 2 chilometri di coda verso Roma all'uscita obbligatoria di Orte. Chi viaggia in direzione di Roma deve obbligatoriamente uscire ad Orte, percorrere la SS 675 verso Viterbo e poi la SS 2 Cassia, dove dopo aver percorso il GRA è possibile riprendere la A1 Milano-Napoli. Chi viaggia in direzione di Firenze deve uscire a Roma Nord e rientrare a Ponzano Romano dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Uscite obbligatorie sull'autostrada

Autostrade per l'Italia consiglia inoltre a chi viaggia in direzione nord di percorrere la SS2 Cassia verso Viterbo proseguire sulla SS 675 in direzione Orte dove è possibile rientrare in autostrada. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere il Grande Raccordo Anulare, la A12 Roma-Civitavecchia e quindi la SS1 Aurelia. Tutti i mezzi di soccorso sono presenti tutti i mezzi di soccorso.