Incidente in A1: carambola tra auto e moto, traffico bloccato

Traffico congestionato sull'autostrada A1 a causa di una carambola che ha coinvolto due auto ed una moto. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 8:30 di oggi 9 agosto all'altezza del chilometro 0,1. Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità "bloccata" tra il bivio per la Diramazione Roma Sud e San Cesareo, direzione Grande Raccordo Anulare. Sul posto il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici. Da accertare le condizioni mediche dei conducenti dei tre mezzi coinvolti nel sinistro.

Uscita a Valmontone

Cinque i chilometri di coda in progressivo aumento. Autostrade per l'Italia consiglia, a chi è diretto in direzione della Capitale, di uscire a Valmontone percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada a San Cesareo. Oppure proseguire sulla A1 e poi sulla A24 direzione Roma.

Auto ribaltata in direzione Napoli

Traffico che si è registrato sempre sullo stesso tratto di autostrada anche in direzione Napoli causa una vettura ribaltata traffico su una corsia tra A24 Roma-Teramo e Diramazione Roma Sud.

Rimossi gli incidenti

Rimossi entrambi gli incidenti e terminati i primi accertamenti il traffico è tornato progressivamente alla normalità sia in direzione Sud che in direzione Roma.