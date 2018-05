Camion si ribalta e perde gasolio: A1 in tilt per sette ore a Roma sud

Code sino ad otto chilometri in direzione Roma. Mattinata di caos per gli automobilisti in transito sull'autostrada A1 Napoli-Roma dove dalla mezzanotte del 7 maggio i mezzi di soccorso sono al lavoro per ripristinare la normale viabilità in seguito ad un incidente stradale. Il sinistro ha visto coinvolti due mezzi pesanti con un tir che, intraversandosi, ha disperso buona parte del carico di gasolio che trasportava sulla carreggiata. Lo scontro tra i mezzi pesanti, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, si è registrato all'altezza del chilometro 582, sulla carreggiata Nord dell'Autostrada del Sole.

Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità, lunghe le operazioni di ripristino della sicurezza del manto stradale dove il tir ha disperso il carico di gasolio. Alle 9:00 di questa mattina si registravano code sino ad otto chilometri in diminuzione tra Anagni ed il bivio per la Diramazione di Roma sud, in direzione Firenze. Viabilità momentaneamente deviata con il traffico su tre corse di marcia di cui una attraverso uno scambio di carreggiata.

Sul posto presenti tutti i mezzi di soccorso. Autostrade consiglia sino al ripristino della situazione di normalità di uscire ad Anagni e rientrate al casello di San Cesareo sulla Diramazione Roma Sud, dopo aver percorso la via Casilina. Sul posto la Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare la coda ed agevolare il deflusso dei veicoli incolonnati.