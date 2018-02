Incidente in autostrada: camionista perde il controllo e si ribalta con il tir

Rocambolesco incidente sull'autostrada A1 Napoli-Roma dove un camionista ha perso il controllo del tir che stava guidando terminando la propria corsa ribaltato sul fianco destro. E' avvenuto nel pomeriggio di oggi 6 febbrario tra Pontecorvo e Ceprano, in direzione Roma, nel territorio ciociario di Arce. Il mezzo pesante ha occupato le corsie di soprasso e centrale richiedendo una deviazione in loco del traffico sulla sola corsia di marcia lenta. Illeso il conducente del camion, pesanti sono state le ripercussioni al traffico con code sino a due chilometri. Sul posto per rilevare la dinamica dell'accaduto e rimuovere il mezzo pesante i vigili del fuoco di Cassino, la polizia stradale e personale di Autostrade.