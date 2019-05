Incidente in A1: scontro tra due camion ed un'auto. Eliambulanza sul posto

Incidente stradale in autostrada. E' accaduto nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio al chilometro 617 dell'A1, in direzione Roma. A scontrarsi nel tratto di Napoli-Roma compreso fra le uscite Ferentino ed Anagni due camion ed un'auto.

Nel corso del sinistro, avvenuto per cause in via di accertamento, ci sono stati dei feriti gravi per i quali è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Per consentire l'intervento dell'elisoccorso è stata necessario chiudere temporaneamente il tratto di A1 dove è avvenuto il sinistro in entrambe le direzioni di marcia.

Inevitabili i disagi alla normale circolazione stradale, come informa Autostrade per l'Italia 4 chilometri di code (in aumento) si sono registrate dall'altezza di Frosinone, in direzione Nord. Code anche anche verso Napoli, con 1 chilometro di traffico tra Anagni e Ferentino. Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell' evento.

