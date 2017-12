Incidente in A1: maxi tamponamento tra auto e mezzi pesanti, due feriti gravi estratti dalle lamiere

Incidente sull'autostrada A1 dove intorno alle 18:30 di oggi 29 dicembre si è verificato una maxi tamponamento tra auto e mezzi pesanti. Nel corso del sinistro due persone sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. Ferite in maniera grave sono state affidate alle cure delle ambulanze del 118 intervenute sul posto. Il sinistro è avvenuto sulla Diramazione Roma Sud in direzione Napoli.

Incidente in autostrada

Per consentire l'intervento dei soccorritori è stato necessario chiudere un tratto di A1 all'altezza dell'immissione della Milano-Napoli. Traffico bloccato e code sino a 5 chilometri tra San Cesareo ed il bivio per la A1 a partire dallo svincolo di Monteporzio Catone. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco, il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale. Da accertare la dinamica dell'incidente.