Incidente in A1: autoarticolato finisce fuori strada e colpisce auto, un ferito grave

Coda per incidente sull'autostrada Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione di Roma nord verso la Capitale, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto di A1 per un incidente che ha coinvolto un autoarticolato che, dopo essere finito contro le barriere di protezione, ha impattato con un'auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14:30 di sabato 24 novembre all'altezza del chilometro 525. Ad avere la peggio il camionista, rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale con l'elisoccorso.

Come informa Autostrada, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. In direzione di Firenze 1 km di coda per materiali dispersi. Dopo l'uscita obbligatoria di Ponzano Romano, si può rientrare a Roma nord, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, in alternativa si consiglia di uscire a Orte e rientrare a Roma nord. Sul luogo dell'evento, sono presenti tutti i mezzi di soccorso, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.