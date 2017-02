Incidente in A1: carambola tra 5 auto, tre feriti gravi. Traffico in tilt

Traffico congestionato in autostrada A1 a causa di un grave incidente stradale verificatosi sulla Diramazione Roma Sud, direzione Napoli. Cinque le vetture coinvolte. Ad avere la peggio tre automobilisti, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, arrivati sulla Roma-Napoli con l'ausilio del carro fiamme e del Nucleo Saf. Tirati fuori dagli abitacoli i tre feriti, gli stessi sono poi stati affidati alle cure del personale medico dell'eliambulanza che li ha trasportati in codice rosso in ospedale.

CHIUSA L'A1 - Per consentire l'intervento dell'elisoccorso il tratto di A1 dove si è verificato l'incidente è rimasto letteralmente congestionato. Lunghe code si segnalano in direzione Napoli, con auto bloccate nel traffico da prima dell'ingresso della barriera Roma Sud e l'uscita Monteporzio. Si registrano difficoltà anche dallo svincolo Torrenova con cinque chilometri di code, in aumento. Sul posto, per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, la polizia stradale.