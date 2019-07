Incidente in A1: tir fuori strada dopo scontro con altro mezzo pesante, tre feriti

Incidente in autostrada. E' accaduto alle prime luci di mercoledì 17 luglio sulla A1 Roma-Napoli. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti di cui uno uscito fuori strada. Tre le persone rimaste ferite. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.

In particolare il sinistro è avvenuto intorno alle 6:00 all'altezza del km 567 in direzione Sud. Per consentire l'intervento dei soccorritori è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A24 e il bivio per Roma Sud in direzione di Napoli e poi riaperto alle 8:30 (dopo circa due ore e mezza di interdizione).

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Intorno alle 8:00, sempre di questa mattina, nel tratto di A1 a sud di Frosinone (km 663) un secondo incidente con un camion che, dopo aver sbandato, ha terminato la propria corsa al centro della carreggiata riversando sull'asflato il carico di gasolio che trasportava.

