Incidente in autostrada: camion ribaltato in A1, quattro chilometri di coda

Traffico in tilt sull'autostrada A1 in seguito ad un incidente stradale che ha visto il ribaltamento di un camion. Il sinistro intorno alle 15:55 del 17 giugno sulla Milano-Napoli, direzione Roma, tra Valmontone ed il bivio con la Diramazione di Roma Sud (San Cesareo).

Come informa Autostrade per lItalia, per consentire l'intervento dei soccorritori si sono registrate code sino a 4 chilometri (in aumento) con il traffico deviato temporaneamente all'altezza del km 576,300 su due delle tre corsie disponibili.

Sul luogo del sinistro è intervenuto il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.