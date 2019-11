Incidente in autostrada A1: camion si ribalta e perde il carico in carreggiata

Pomeriggio di passione per gli automobilisti che dalla Capitale sono diretti verso sud a causa di un incidente stradale che ha visto un camion ribaltarsi per cause in via di accertamento e disperdere il carico in carreggiata. Il sinistro intorno alle 16:30 di martedì 26 novembrte, sulla autostrada A1 Milano-Napoli tra l'allacciamento A1/D19 Diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli

Inevitabili i disagi alla circolazione con otto chilometri di code all'altezza del chilometro 579, nel territorio di Labico, in direzione Napoli e 4 chilometri in direzione della Capitale.

Sul luogo dell'evento sono subito intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Alle 18:30 il traffico transita su una corsia e si registrano 8 km di coda tra l'allacciamento A1/A24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione Napoli; 4 km di coda sulla D19/Diramazione Roma Sud tra S. Cesareo e il bivio con A1 Milano Napoli in direzione Napoli e 2 km di coda all'uscita di S.Cesareo per chi proviene da Roma.

Sul luogo dell'evento sono presenti: il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso.